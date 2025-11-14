Herečka prehovorila o sexuálnej úchylke slávneho režiséra: Jeho krásna žena s ňou nemá problém!

LOS ANGELES - Po svojom boku má výstavnú kočku! Reč je o slávnom režisérovi Quentinovi Tarantinovi (62), ktorý prišiel v stredu večer podporiť svoju krásnu ženu Danielu (41) na premiéru filmu The Perfect Gamble, v ktorom stvárňuje jednu z ústredných postáv.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Nový politický ŠKANDÁL: Danko bije na poplach, údajná komunikácia Lajčáka a Epsteina spustila lavínu otáznikov!
Auto vošlo na červenú, vlak zabil päť mladých ľudí: Polícia zverejnila VIDEO zo smrteľnej nehody
Fico sa vrátil do Popradu: S mladými rečnil o medzinárodných vzťahoch! Dusná atmosféra a odchod študentov