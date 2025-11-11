Utorok11. november 2025, meniny má Martin, Maroš, zajtra Svätopluk, Jonáš

Známa Slovenka sa podujala na zaujímavý experiment: Pre masu ľudí to bude šokujúce!

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Čo vám napadne, keď sa povie “nevera”? Nápadný odtlačok od milenkinho rúžu na golieri košele, obsesívne chránenie si telefónu pred nevyžiadanými pohľadmi partnera, panické výhovorky, možno gaslighting toho druhého? Presne takto nechceli dopadnúť Diana so svojím partnerom Tomášom. Roky spolužitia pod jednou strechou ich však čo-to o sebe naučili, a aby ich vzťah vydržal, rozhodli sa podstúpiť zaujímavý experiment.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Diane Hágerovej to pri výchove detí s Juraškom zaiskrí: Na čom sa dvojica nevie zhodnúť?!
Diane Hágerovej to pri výchove detí s Juraškom zaiskrí: Na čom sa dvojica nevie zhodnúť?!
Prominenti
Ďurovčík pred prvou skúškou 3 noci nespal, nám bolo hneď po nej jasné: Muzikál Rómeo a Júlia bude MEGA!
Ďurovčík pred prvou skúškou 3 noci nespal, nám bolo hneď po nej jasné: Muzikál Rómeo a Júlia bude MEGA!
Prominenti
Minister Migaľ: Projekt Digitrans zaraďujeme plánu štátneho plánu digitálnej dekády SR
Minister Migaľ: Projekt Digitrans zaraďujeme plánu štátneho plánu digitálnej dekády SR
Správy

Domáce správy

FOTO Vodič so zákazom činnosti
Vodič nafúkal takmer tri promile alkoholu: Za volantom bol napriek zákazu činnosti
Domáce
Prezident schválil balík zmien:
Prezident schválil balík zmien: Reorganizuje Ústavný súd, upravuje elektronické dôkazy a mení zákon o mene a priezvisku
Domáce
Dopravca RegioJet reaguje na
Dopravca RegioJet reaguje na nehody: Žiada zavedenie systému ETCS na kľúčových železničných tratiach Slovenska
Domáce
Šokujúce zistenie v Námestove: Vodič nafúkal 3 promile a šoféroval napriek zákazu
Šokujúce zistenie v Námestove: Vodič nafúkal 3 promile a šoféroval napriek zákazu
Námestovo

Zahraničné

FOTO Oleksandr Syrskyj je novým
Masaker ukrajinského velenia počas ceremoniálu: Rusi prehovorili o taktike! NÁZOR experta ŠOKUJE
Zahraničné
Rusi využili hmlu na
Ako DEŇ APOKALYPSY vyzerá aktuálne VIDEO tvrdých bojov z Pokrovska! Rusom pomáha príroda
Zahraničné
Izrael neumožnil dovoz základných
Izrael neumožnil dovoz základných tovarov do Gazy: Chýba aj viac ako milión injekcií na očkovanie detí v Gaze
Zahraničné
Mesto vymazané z máp:
Mesto vymazané z máp: Sovieti sa k jadrovej havárii priznali až po 32 rokoch
dromedar.sk

Prominenti

Režisér Ján Ďurovčík na
Ďurovčík pred prvou skúškou 3 noci nespal, nám bolo hneď po nej jasné: Muzikál Rómeo a Júlia bude MEGA!
Domáci prominenti
Amanda Holden s dcérou
Sexi moderátorka (54) na premiére Čarodejky: Vyzerala ako bohyňa a... Ukázala krásnu dcéru!
Zahraniční prominenti
Zdena Studenková a Maroš
Terminátor Kramár to rozbalil: V noci sa zobudím, trikrát si vrznem a... Studenková išla do kolien
Domáci prominenti
Namewee
ŠOK v šoubiznise: Slávnu krásku (†31) našli MŔTVU vo vani... Zatkli poplárneho rapera!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Influencerka si dala zlomiť
Neuveriteľná premena: Influencerka si dala ZLOMIŤ REBRÁ a podstúpila desiatky zákrokov! Dnes ju rodina nespoznáva
Zaujímavosti
FOTO Matky ju obvinili, že
Matky ju obvinili, že zvádza ich mužov: Vyhodili ju z herne pre výstrih! Nie je moja vina, že vyzerám lepšie než ony
Zaujímavosti
Zabudnite na tabletky! Vo
Zabudnite na tabletky! Vo Švédsku spustili prevratnú liečbu: Lekár vám môže predpísať dovolenku v prírode
Zaujímavosti
Tajomná kamenná koruna Apúlie.
Tajomná kamenná koruna Apúlie. Hrad Castel del Monte láka nevšednou architektúrou
dromedar.sk

Dobré správy

Hypotéka, účet, transakčná daň
Hypotéka, účet, transakčná daň či investovanie? Pýtajte sa experta na financie
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Očakávaný obchvat Prešova napreduje: Motoristi sa môžu čoskoro tešiť na novinku!
Očakávaný obchvat Prešova napreduje: Motoristi sa môžu čoskoro tešiť na novinku!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?

Šport

Zemetrasenie v Košiciach: Končí tréner Straka, športový riaditeľ Sapara aj ďalšie tváre!
Zemetrasenie v Košiciach: Končí tréner Straka, športový riaditeľ Sapara aj ďalšie tváre!
Niké liga
Dúfajme, že tam budú aj naši chlapci: Merčiak potvrdil úžasnú novinu pred MS 2026
Dúfajme, že tam budú aj naši chlapci: Merčiak potvrdil úžasnú novinu pred MS 2026
MS vo futbale
Španielsko vyradilo Yamala z reprezentačnej nominácie: Futbalová federácia vyjadrila nespokojnosť
Španielsko vyradilo Yamala z reprezentačnej nominácie: Futbalová federácia vyjadrila nespokojnosť
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Šéf Ferrari poslal tvrdý odkaz Hamiltonovi s Leclercom: Slová, ktoré sa im rozhodne nebudú páčiť
Šéf Ferrari poslal tvrdý odkaz Hamiltonovi s Leclercom: Slová, ktoré sa im rozhodne nebudú páčiť
Formula 1

Auto-moto

Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Motivácia a produktivita
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Motivácia a inšpirácia
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Prostredie práce

Varenie a recepty

Vianočný indiáni - nepečené vianočné cukrovinky
Vianočný indiáni - nepečené vianočné cukrovinky
Zbierka 9 najlepších receptov na vianočné oriešky pre Popolušku
Zbierka 9 najlepších receptov na vianočné oriešky pre Popolušku
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Rady a tipy
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Rady a tipy

Technológie

Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
Armádne technológie
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
Návody
POZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účet
POZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účet
Bezpečnosť
AI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scén
AI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scén
Umelá inteligencia

Bývanie

Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?

Pre kutilov

Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takto jednotlivé znamenia zvládajú tlak a zodpovednosť: Kozorožec plánuje, Ryby unikajú a ako je to s vami?
Partnerské vzťahy
Takto jednotlivé znamenia zvládajú tlak a zodpovednosť: Kozorožec plánuje, Ryby unikajú a ako je to s vami?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Oleksandr Syrskyj je novým
Zahraničné
Masaker ukrajinského velenia počas ceremoniálu: Rusi prehovorili o taktike! NÁZOR experta ŠOKUJE
Finančná situácia domácností sa
Domáce
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Rusi využili hmlu na
Zahraničné
Ako DEŇ APOKALYPSY vyzerá aktuálne VIDEO tvrdých bojov z Pokrovska! Rusom pomáha príroda
Kauza nápisov pred školou
Domáce
Kauza nápisov pred školou v Poprade naberá na obrátkach: Po vlne kritiky sa ozvala riaditeľka! Študenti podnikli kroky

Ďalšie zo Zoznamu