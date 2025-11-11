Očakávaný obchvat Prešova napreduje: Motoristi sa môžu čoskoro tešiť na novinku!

Výstavba severného obchvatu Prešova pokračuje. Hotové sú piliere a základy mostov, dokončuje sa križovatka pri Kapušanoch.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Kauza nápisov pred školou v Poprade naberá na obrátkach: Po vlne kritiky sa ozvala riaditeľka! Študenti podnikli kroky
Autentické VIDEO z Prievidze! Zlodej našiel obeť v paneláku: Dôchodkyňa bojovala o kabelku do posledného dychu
MIMORIADNE Vojenské lietadlo NATO sa zrútilo neďaleko ruských hraníc! Zverejnili prvé zábery