BRUTÁLNY ÚTOK Jara našli na ulici mŕtveho, dobiť ho mal kriminálnik: Šok, prečo ostáva na slobode

Humenné sa stalo dejiskom ďalšej smrti človeka po útoku. Pri Vihorlatskej knižnici na Južnom námestí našli telo 65-ročného Jaromíra bez známok života. Bol mužom bez domova a mal zomrieť násilnou smrť
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Kauza nápisov pred školou v Poprade naberá na obrátkach: Po vlne kritiky sa ozvala riaditeľka! Študenti podnikli kroky
Autentické VIDEO z Prievidze! Zlodej našiel obeť v paneláku: Dôchodkyňa bojovala o kabelku do posledného dychu
PS ukázalo svoju TIEŇOVÚ VLÁDU: Majú v nej expremiéra Ódora, Korčoka aj Spišiaka! Lídrom Šimečka