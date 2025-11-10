Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu!

Pokiaľ ide o upratovanie v duchu minimalizmu, existuje nepísané pravidlo, že ak ste danú vec nepoužili viac ako rok, mala by ísť preč z domu. Výnimku tvoria snáď len sezónne predmety či veci, ktoré majú pre svojho majiteľa vzácnu osobnú či sentimentálnu hodnotu. Pri upratovaní a triedení sa však majte na pozore. Niektoré veci môžu mať prekvapivo vysokú hodnotu a bola by škoda ich len tak vyhodiť.
