Do Bez servítky mieri legenda televíznej zábavy: Rokmi sa vôbec nezmenila!

BRATISLAVA - Stále rovnaká! Písal sa rok 2010, keď synovia Anky Bučkovej zo Sihly hľadali lásku v reality šou Farmár hľadá ženu. Ich família zaujala divákov natoľko, že napokon dostali vlastnú šou. Ak patríte medzi ich fanúšikov, máme pre vás dobrú správu. Anka sa tento týždeň vráti na televízne obrazovky.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
AKTUÁLNE Medzi Pezinkom a bratislavskou hlavnou stanicou sa zrazili dva vlaky, hlásia viacero zranených
Prezradil viac, ako chcel? Vstup do politiky ľutujem každý deň, priznal český premiér! To nie je všetko
Obrovská svetelná šou, desaťtisíce ľudí a najväčšia dídžejská hviezda: Pred Dómom sv. Alžbety to žilo! Dychberúce zábery