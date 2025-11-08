Najsexi športovec sveta je známy: Žiadny Beckham, ani Ronaldo... 18-ročný šípkar búra stereotypy!

LONDÝN - Dobyl šípkarsky svet, aj srdcia mnohých žien! Reč je o 18-ročnom mladíkovi menom Luke Littler, ktorý má na konte viacero trofejí. K nim si najnovšie môže pripísať ďalšie zaujímavé prvenstvo. V istej ankete ho totiž ženy zvolili za najsexi muža sveta.
