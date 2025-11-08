Schudneš viac s kardiom alebo so silovým tréningom? Toto porovnanie ti otvorí oči

Chudnutie často ľudia vnímajú ako jednoduchý vzorec v štýle – viac spálim, viac schudnem. Ale ktorá cesta je efektívnejšia? Klasické kardio (beh, bicykel, eliptický trenažér) alebo silový tréning s činkami či vlastnou váhou?
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Nevhodné a zahanbujúce: VIDEO Slovákom leží v žalúdku reprezentácia krajiny v Číne! Všetko je inak, tvrdí hlavný aktér
OTRASNÝ prípad z Trnavského kraja: Rodičia týrali bábätko, skončilo v nemocnici! Polícia dvojicu obvinila