KVÍZ Väčšina ľudí nevie určiť bežné druhy stromov: Si na tom lepšie?

Počas prechádzok v parku či lese natrafíš na všetky možné listnáče a ihličnany. Všetky by si mal poznať z biológie či prírodovedy. Trafíš aspoň polovicu z nasledujúcich otázok? Malá rada: Pomôžu ti tvary listov – niektoré sú skutočne ľahko rozpoznateľné.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Nevhodné a zahanbujúce: VIDEO Slovákom leží v žalúdku reprezentácia krajiny v Číne! Všetko je inak, tvrdí hlavný aktér
OTRASNÝ prípad z Trnavského kraja: Rodičia týrali bábätko, skončilo v nemocnici! Polícia dvojicu obvinila