Na kvalitný silový tréning potrebujete iba JEDNO zariadenie, ktoré je navyše ZADARMO

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Nemusíte mať členstvo v posilňovni, činky ani drahé vybavenie, aby ste si vybudovali silu. Už veky vekov máme prístup k jedinému zariadeniu, ktoré je nevyhnutné pre silový tréning – našemu vlastnému telu.

Prezident HaZZ Mifkovič o nehode vlakov v Pezinku
Správy
Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik o nehode vlakov pri Pezinku
Správy
Matúš Šutaj Eštok o nehode vlakov v Bratislave
Správy

Domáce správy

Zdroj: GettyImages
Známa značka prichádza s odkazom, ktorý zachraňuje ženám život: O čo presne ide?
feminity.sk
Rodičia, pozor! Môžete prísť
Domáce
Máte prehľad o tom,
Domáce
Detva pripravuje unikátnu monografiu: Hľadá sa bulletin k 60 rokom Folklórnych slávností
Banská Bystrica

Zahraničné

Európska komisia navrhla zmeny
Zahraničné
Senát urobil prvý krok
Zahraničné
Obrovské nešťastie! Pri nepokojoch
Zahraničné
Klimatická zmena už prinútila
Zahraničné

Prominenti

Premiéra rodinnej komédie Lilo
Mirka Luberdová o RAKOVINE synčeka: Spoveď o najbolestivejšich rokoch!
Domáci prominenti
Drsný ROZCHOD Azry z
Domáci prominenti
Josef Vinklář
Osobnosti
FOTO vnútri! Premiéra filmu Nepela. Na
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Storočný odkaz vyplavila voda:
Zaujímavosti
TRAPAS na halloweenskej párty:
Zaujímavosti
5 skorých rečových príznakov,
vysetrenie.sk
FOTO Tri nezvyčajné pasažierky spôsobili
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
feminity.sk
Trend na Slovensku, ktorý
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Domáce
Jeseň sa už tradične
Domáce

Ekonomika

Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!
TOP 10 najdrahších domov na svete: Neuveríte, čo sa v týchto palácoch ukrýva!
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Stovky strojov a nonstop pohotovosť: Cestári ukázali, ako sa pripravujú na zimu! Bude to stačiť? (foto)
Šport

Greifovi zostali len oči pre plač: Lyon v šlágri s PSG schytal KO v posledných sekundách
Ligue 1
Országh pomenoval príčinu neúspechu: Hlasy z kabíny Slovenska po nevydarenom finále s Nemeckom
Reprezentácia
Zdieľal škandalózne video s maloletými: O MS bojujúci reprezentant pripravený prijať trest
Reprezentácia
Parádna reklama pre slovenský hokej: Až dve reprezentácie vezú zo zahraničia prvé miesto
Reprezentácia

Auto-moto

Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky

Kariéra a motivácia

Zamestnanie snov alebo pasca na nervy? Ako spoznať, že je čas zmeniť prácu
Vyhorenie
Tichý zabijak osobného rozvoja: Ako nás odkladanie úloh oberá o peniaze aj príležitosti
Prostredie práce
Peniaze, o ktorých mlčíme: Prečo sa Slováci boja hovoriť o platoch a ako na tom prerábame
Mzda
Problémy s financiami? Ako z nich von skôr, než nás stiahnu pod vodu
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Pudingové strojkové vianočné pečivo
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Predjedlá
Frankfurtská polievka: Kedy do nej pridať párky, aby sa nerozvarili?
Rady a tipy

Technológie

Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Android
Začína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úlohách
Technológie
General Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisícky
Armádne technológie
Wegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcie
Veda a výskum

Bývanie

V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Pre kutilov

Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada

Stream naživo

Zdravie
Rodičia, pozor! Môžete prísť
Domáce
MIMORIADNY ONLINE Americký shutdown
Zahraničné
Máte prehľad o tom,
Domáce
Pri Pezinku sa zrazili
Domáce
