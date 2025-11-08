Ortopéd konštatuje: TEJTO choroby sa boja viac ženy, ale u mužov má závažnejší priebeh

Osteoporóza patrí medzi najrozšírenejšie ochorenia kostí. Postupne spôsobuje stratu pevnosti a hustoty, čím sa kosti stávajú krehkými a náchylnými na zlomeniny aj pri menších pádoch alebo bežnej záťaži. O aké ochorenie ide, aký je jej vývoj a príznaky porozpráva erudovaný lekár zlatomoravskej nemocnice MUDr. Tomáš Ďurček.
