Zomrela exmanželka Miloša Formana (†86): O jeho tehotnej milenke sa dozvedela podlým spôsobom!

PRAHA - Odišla na večnosť! Od našich českých susedov dnes prišla smutná správa o smrti herečky Věry Křesadlovej, ktorá zomrela vo veku 81 rokov. Umelkyňu verejnosť pozná aj ako exmanželku uznávaného režiséra Miloša Formana (†86). Hoci ich rozvod bol pomerne bolestivý, panovali medzi nimi pekné vzťahy.
