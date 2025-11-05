OBROVSKÁ STRATA Dnes zomrela legendárna slovenská herečka: Stvárnila takmer 200 postáv

Slovenskú divadelnú scénu zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 91 rokov zomrela v stredu (5. 11.) herecká legenda Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene Magda Matrtajová. Počas svo
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Podráždení odborníci: Obrovský náklad do Bruselu, vďaka prehnanej zelenej agende sme už v podrepe!
Expert predpovedá obrovskú porážku Ukrajiny: Zelenskyj pod paľbou kritiky! Hrozí totálne obkľúčenie
Podvodníci striehnu na každom kroku: Nový trik vo východnej Európe, zraniteľné môžu byť tieto mobily!