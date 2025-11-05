Streda5. november 2025, meniny má Imrich, zajtra Renáta

Prekvapivé odhalenie: Napoleonovu armádu v Rusku nekosil len týfus

Európski vedci skúmali ostatky vojakov Napoleonovej armády, ktorí zomreli počas ťaženia do Ruska v roku 1812. Zistili, že ich trápili a za ich úmrtiami zrejme stáli aj choroby spôsobené dvomi u nich doteraz neobjavenými baktériami. Píše sa o tom na internetových stránkach americkej televíznej stanice CNN. Státisícové straty na strane Veľkej armády boli zatiaľ pripisované bojovým zraneniam, epidémii týfusu, zime a hladu.

