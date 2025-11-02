Geissenovci oslávili 31. výročie svadby: Svadobné šaty Carmen vás šokujú!

MONACO - Takáto nevesta sa veru často nevidí! V rodine pracháčov Geissenovcov sa počas uplynulých dní oslavovalo. Carmen a Robert si totiž pripomínali deň, keď svoju lásku spečatili svadbou. Pozrite, v akých výstredných šatách sa slávna blondínka pred rokmi vydávala.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Vráťte sa v ČASE: Budova Slovenskej televízie slávi jubileum, porovnanie jej stavu kedysi a dnes priam trhá srdce
Máte problém s uskladnením jahôd? Po TEJTO rade vám vydržia voňavé a šťavnaté aj celý rok!
Aké POČASIE nás čaká budúci týždeň: V niektoré dni nás potrápi dážď! Meteorológovia varujú aj pred víchricami