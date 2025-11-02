ŠOK pre mnohé domácností: Cena vody ide hore, zaviedli nový poplatok. Rodiny si priplatia až 80 €

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pristúpila k výraznej zmene. Zvýšila ceny vodného a stočného. Okrem toho zaviedla aj fixnú zložku, ktorú stanovil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
HOROR v detskom kútiku: Dievča (11) skočilo z preliezky a už sa NEPOHLO! Ostatné deti sa hrali ďalej
DESIVÝ útok nožom vo vlaku: Dvaja muži dobodali cestujúcich, hospitalizovali 10 ľudí! Dvaja zranení bojujú o život
NEBEZPEČNÁ jazda MHD počas rannej špičky: Vodič jazdil po Bratislave s OTVORENÝMI dverami! Na palube boli aj deti