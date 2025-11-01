Ako Zuzanka Hraškovie strašne trpela: Pozrite, aká usmievavá a krásna žena z nej vyrástla!

BRATISLAVA - Jednotka dnes do svojho vysielania zaradila aj filmovú klasiku s názvom Zuzanka Hraškovie. Jednu z ústredných postáv v počine stvárnila Monika Chrastinová, ktorá bola v čase nakrúcania malým dievčatkom. Dnes je z nej už dospelá žena!
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Hrozivé vyhlásenie ministra: Ak Putin zaútočí, NATO vymaže Moskvu z mapy! TAKTO zareagoval Medvedev
Obrovská blamáž Fica: Dostal so do zoznamu predátorov slobody tlače! Spoločnosť mu robia Musk a Putin