Piatok31. október 2025, meniny má Aurélia, zajtra Denis, Denisa

ŠOKUJÚCA VRAŽDA Spoznali sa cez zoznamku, Samo mal obeť brutálne dobodať! TOTO zachytila kamera

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Na súde sa aktuálne rieši prípad, ktorý vo februári tohto roka otriasol celým Slovenskom. Obžalovaný Samuel čelí obvineniu z brutálnej vraždy svojho partnera Miloša, ktorý bol nájdený mŕtvy v bare v

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kandráč a Haydu o svojich ANJELOCH: Pre Ondreja je to rodina a pre Karin... Dojemné slová
Kandráč a Haydu o svojich ANJELOCH: Pre Ondreja je to rodina a pre Karin... Dojemné slová
Prominenti
Brífing Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie: Informovanie o otázkach k dočasne pozastaveným IT tendrom
Brífing Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie: Informovanie o otázkach k dočasne pozastaveným IT tendrom
Správy
Mazda Vision X-Coupe
Mazda Vision X-Coupe
Auto-Moto

Domáce správy

Dovolenka v Taliansku sa
Dovolenka v Taliansku sa zmenila na boj o život: Slovenský tínedžer (15) narazil po skoku do mora na skaly
Zahraničné
Čaká nás mimoriadne teplý
Čaká nás mimoriadne teplý víkend: Na juhu Slovenska môže byť až 22 stupňov
Domáce
FOTO Bratislavskí hasiči zasahujú v
Požiar v nákupnom centre v Bratislave: Horí v jednej z reštaurácií, ľudí evakuovali
Domáce
Dušičky v Banskej Štiavnici: Nový zámok otvorí brány na nočné výhľady a špeciálny program
Dušičky v Banskej Štiavnici: Nový zámok otvorí brány na nočné výhľady a špeciálny program
Banská Bystrica

Zahraničné

Do Washingtonu prichádzajú traja
Orbán ako superhrdina: Maďarský premiér pôjde do Bieleho domu s TOUTO prosbou, minister zahraničia ho VYSMIAL!
Zahraničné
VAROVANIE expertky: NEKVALITNÉ masky
VAROVANIE expertky: NEKVALITNÉ masky na Halloween môžu viesť k veľkým komplikáciám, hrozí aj SLEPOTA!
Zahraničné
americký prezident Donald Trump
Trump poprel úvahy o útoku na Venezuelu: Odmieta rozšírenie protidrogovej operácie
Zahraničné
Dovolenka v Taliansku sa
Dovolenka v Taliansku sa zmenila na boj o život: Slovenský tínedžer (15) narazil po skoku do mora na skaly
Zahraničné

Prominenti

Hroby slávnych Slovákov: Smutný
Hroby slávnych Slovákov: Smutný hrob Jara Filipa, dojemné odkazy Duchoňovi aj dres Slovana!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Bratislavské módne dni. Na
Na Belohorcovej sa ROZCHOD viditeľne podpísal: Schudla a zbavila sa silikónov... FOTO v plavkách!
Domáci prominenti
Brutálne zranenie českej speváčky:
Brutálne zranenie českej speváčky: Po PÁDE zo schodov skončila v nemocnici!
Zahraniční prominenti
Známy spevák prezradil pikantné
Známy spevák priznal svoju záhadu: Mám malé palce a nielen to… červenali sa aj diváci
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Čo vám lekári o
Čo vám lekári o umieraní nepovedia (ale môžete sa na to pripraviť)
vysetrenie.sk
Neuveriteľný OMYL v reprodukčnej
Neuveriteľný OMYL v reprodukčnej klinike: Pri umelom oplodnení zamenili EMBRYÁ! Rodiny vychovávali cudzie deti
Zaujímavosti
Budúcnosť zubnej medicíny je
Budúcnosť zubnej medicíny je TU: V laboratóriu pestujú nové ľudské zuby! Koniec bolestivým implantátom
Zaujímavosti
Toto sa skrýva pod
Toto sa skrýva pod ulicami Brna: Tisíce mŕtvych v zabudnutom podzemí
dromedar.sk

Dobré správy

Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk

Ekonomika

Nemecký motor sa zadrhol: Eurozóna má nových ekonomických ťahúňov, tipovali by ste tieto krajiny?
Nemecký motor sa zadrhol: Eurozóna má nových ekonomických ťahúňov, tipovali by ste tieto krajiny?
Vodiči pozor: Chystá sa veľké obmedzenie, diaľnica pri Bratislave bude úplne neprejazdná!
Vodiči pozor: Chystá sa veľké obmedzenie, diaľnica pri Bratislave bude úplne neprejazdná!
Mladí na Slovensku sporia viac vďaka technológiám, robia však aj zásadnú chybu! (prieskum)
Mladí na Slovensku sporia viac vďaka technológiám, robia však aj zásadnú chybu! (prieskum)
Saková prezradila detaily energopomoci: Toto môžete urobiť, ak vám nebude priznaná!
Saková prezradila detaily energopomoci: Toto môžete urobiť, ak vám nebude priznaná!

Šport

Koniec jednej éry po postupe, hľadajú investora: Slovenská futbalová bašta je na predaj!
Koniec jednej éry po postupe, hľadajú investora: Slovenská futbalová bašta je na predaj!
Niké liga
HK Spišská Nová Ves – HC Košice: Online prenos z derby v 16. kole Tipsport ligy
HK Spišská Nová Ves – HC Košice: Online prenos z derby v 16. kole Tipsport ligy
Tipsport liga
HC Slovan Bratislava – HC Prešov: Online zo zápasu 16. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HC Prešov: Online zo zápasu 16. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Chcete dôkaz? Máte ho mať! Najlepší tvorca hry v Európe hrá za Manchester United
Chcete dôkaz? Máte ho mať! Najlepší tvorca hry v Európe hrá za Manchester United
Premier League

Auto-moto

SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Od roku 2026 sa bude výška dávky v nezamestnanosti postupne znižovať
Od roku 2026 sa bude výška dávky v nezamestnanosti postupne znižovať
Domáce
Chcete zarábať viac ako 3500 eur v zahraničí? Tieto pracovné ponuky vás zaujmú!
Chcete zarábať viac ako 3500 eur v zahraničí? Tieto pracovné ponuky vás zaujmú!
Zaujímavé pracovné ponuky
Objavte nové kariérne príležitosti na Kariéra EXPO v Banskej Bystrici
Objavte nové kariérne príležitosti na Kariéra EXPO v Banskej Bystrici
Hľadám prácu
Umelá inteligencia zmenila naše myslenie: Prečo sa spoliehame na ChatGPT viac, než by sme mali?
Umelá inteligencia zmenila naše myslenie: Prečo sa spoliehame na ChatGPT viac, než by sme mali?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Famózny recept na jablkovo makový závin na plechu. Recept zo starej kuchárky, ale skúsila som ho na plech. Vynikajúci!
Famózny recept na jablkovo makový závin na plechu. Recept zo starej kuchárky, ale skúsila som ho na plech. Vynikajúci!
Halloweenské menu: Strašidelne dobré recepty pre celú rodinu
Halloweenské menu: Strašidelne dobré recepty pre celú rodinu
Výber receptov
Čo s tekvicou na slano či sladko? Inšpirácie od polievky po dezert
Čo s tekvicou na slano či sladko? Inšpirácie od polievky po dezert
Výber receptov

Technológie

Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!
Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!
Aplikácie a hry
Google tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieť
Google tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieť
Bezpečnosť
Žijeme v Matrixe alebo nie? Nová štúdia rozvírila debatu o tom, či žijeme vo virtuálnom alebo skutočnom svete
Žijeme v Matrixe alebo nie? Nová štúdia rozvírila debatu o tom, či žijeme vo virtuálnom alebo skutočnom svete
Veda a výskum
Bývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášom
Bývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášom
Technológie

Bývanie

Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!

Pre kutilov

Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Strecha
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Vykurovanie
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zdravý flirt vs. emocionálna nevera: Viete rozoznať hranicu?
Partnerské vzťahy
Zdravý flirt vs. emocionálna nevera: Viete rozoznať hranicu?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Do Washingtonu prichádzajú traja
Zahraničné
Orbán ako superhrdina: Maďarský premiér pôjde do Bieleho domu s TOUTO prosbou, minister zahraničia ho VYSMIAL!
VAROVANIE expertky: NEKVALITNÉ masky
Zahraničné
VAROVANIE expertky: NEKVALITNÉ masky na Halloween môžu viesť k veľkým komplikáciám, hrozí aj SLEPOTA!
Dovolenka v Taliansku sa
Zahraničné
Dovolenka v Taliansku sa zmenila na boj o život: Slovenský tínedžer (15) narazil po skoku do mora na skaly
Líder politickej strany D66
Zahraničné
Holandsko prepisuje dejiny: Vládu bude zostavovať historicky najmladší politik, otvorene sa priznáva k homosexualite!

Ďalšie zo Zoznamu