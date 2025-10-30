Slovenská herečka má doma KRÁSNU maturantku: Aha, ako sa pyšná mamina vyfintila na stužkovú!

BRATISLAVA - Vyzerali jednoducho fantasticky! Obdobie stužkových slávností je tu. A maturantov majú doma aj viaceré známe tváre. Medzi nimi napríklad herečka Katarína Baranová, ktorá sa na sociálnej sieti Instagram pochválila vydarenými fotkami.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Rekordný počet obetí: Nie len na Slovensku robia problémy medvede! TÁTO krajina nasadila proti nim armádu
Podvod ohromných rozmerov: 49-ročný Slovák si veselo predával cudzie jachty, škoda presiahla 3 milióny eur!