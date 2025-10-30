Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať

Na strmých severných brehoch kanadského jazera, obklopený hustým lesom a výhľadmi na ikonickú horu Mont Tremblant, stojí dom, ktorý akoby vyrastal priamo zo svahu. La Fleche je viac než len víkendové útočisko. Ide o premyslený rodinný projekt z dielne MU Architecture, vytvorený s víziou generácií. Spája dramatickú silu horského prostredia s pokojom a eleganciou súčasného bývania.
