Štvrtok30. október 2025, meniny má Šimon, Simon, Simona, zajtra Aurélia

Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Na strmých severných brehoch kanadského jazera, obklopený hustým lesom a výhľadmi na ikonickú horu Mont Tremblant, stojí dom, ktorý akoby vyrastal priamo zo svahu. La Fleche je viac než len víkendové útočisko. Ide o premyslený rodinný projekt z dielne MU Architecture, vytvorený s víziou generácií. Spája dramatickú silu horského prostredia s pokojom a eleganciou súčasného bývania.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Saké s koji - tekutý symbol Japonska
Saké s koji - tekutý symbol Japonska
Cestovanie
Boris Susko po stretnutí s predstaviteľmi ÚMS
Boris Susko po stretnutí s predstaviteľmi ÚMS
Správy
Filip Kuffa informuje o útoku medvedice
Filip Kuffa informuje o útoku medvedice
Správy

Domáce správy

Masívna akcia ÚBOKU: VIDEO
Masívna akcia ÚBOKU: VIDEO Polícia obvinila šesť osôb, zaistili majetok za 1,1 milióna eur
Domáce
FOTO
Známy obchod sťahuje z predaja nebezpečný výrobok na FOTO! Obsahuje TOXICKÚ a rakovinotvornú látku
Domáce
Chaos okolo tatranských chát:
Chaos okolo tatranských chát: SHS James neschválil zmluvy pripravené vedením Klubu slovenských turistov
Domáce
Kysucké Nové Mesto schválilo rozpočet na rok 2026: Najväčšou investíciou bude nová plaváreň
Kysucké Nové Mesto schválilo rozpočet na rok 2026: Najväčšou investíciou bude nová plaváreň
Čadca

Zahraničné

Desivé ráno v Poľsku:
Desivé ráno v Poľsku: Muž strieľal zo vzduchovky na školu, zadržala ho polícia
Zahraničné
FOTO V Tatrách zahynul známy
V Tatrách zahynul známy maďarský novinár, priateľka ho držala do posledného momentu! Zdrvení sú aj kolegovia
Domáce
Šok na Islande: V
Šok na Islande: V prírode prvýkrát našli komára
dromedar.sk
AKTUALIZOVANÉ Hamas vo štvrtok plánuje
Hamas vo štvrtok plánuje odovzdať telá ďalších dvoch izraelských rukojemníkov
Zahraničné

Prominenti

Mamba Dasha
Chronické OCHORENIE speváčky Mamby: Podstúpila LIEČBU... Vidí prvé VÝSLEDKY!
Domáci prominenti
Svet šoubiznisu je v
Svet šoubiznisu je v ŠOKU: Zomrela hviezda seriálu Fresh Prince... INFARKT v 42 rokoch!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Nepela. Na
Ady Hajdu bol SUSED Ondreja Nepelu: V TOMTO bol športovec iný ako všetci ostatní!
Domáci prominenti
Dove Cameron, Damiano David
Bude SVADBA: Prominentný pár sa ZASNÚBIL!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

STOP tomuto zvyku! Odborníčka
STOP tomuto zvyku! Odborníčka prezradila tajomstvo dokonalého syra: Nerobte túto bežnú chybu, ak ho nechcete pokaziť
Zaujímavosti
Tajomný komplex pri Balte:
Tajomný komplex pri Balte: Nacisti plánovali dovolenkový raj pre milión Nemcov ročne
dromedar.sk
Muflóny si urobili z
Pacienti v šoku: VIDEO z pražskej kliniky pobláznilo internet! Muflóny si urobili z nemocnice arénu na súboj o samicu
Zaujímavosti
FOTO Rodičia potetovali ročné dieťa,
Rodičia potetovali ROČNÉ DIEŤA pre výhru v súťaži! Zvrátené správanie šokovalo svet: Kam až môže zájsť túžba po peniazoch?
Zaujímavosti

Dobré správy

Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce

Ekonomika

Saková prezradila detaily energopomoci: Toto môžete urobiť, ak vám nebude priznaná!
Saková prezradila detaily energopomoci: Toto môžete urobiť, ak vám nebude priznaná!
Padli sadzby na svoje dno? ECB opäť rozhodovala o nastavení úrokov!
Padli sadzby na svoje dno? ECB opäť rozhodovala o nastavení úrokov!
Akcie, ktoré vystrašili investorov: Toto sú najväčšie burzové sklamania roka, padli aj o desiatky percent!
Akcie, ktoré vystrašili investorov: Toto sú najväčšie burzové sklamania roka, padli aj o desiatky percent!
Okrem zvyšovania dôchodkov sa mení aj minimálna penzia: Čo to urobí s príjmami seniorov? (príklady)
Okrem zvyšovania dôchodkov sa mení aj minimálna penzia: Čo to urobí s príjmami seniorov? (príklady)

Šport

Tlak i nespokojnosť narastajú: Slot minul stovky miliónov, hovorí o úzkom kádri Liverpoolu
Tlak i nespokojnosť narastajú: Slot minul stovky miliónov, hovorí o úzkom kádri Liverpoolu
Anglický ligový pohár
Šporar hrdinom Slovana: Každý tretí deň potrebujeme dokazovať, že sme najlepší na Slovensku
Šporar hrdinom Slovana: Každý tretí deň potrebujeme dokazovať, že sme najlepší na Slovensku
Slovnaft Cup
Na tenkom ľade: Nepotrestaný prostredník Slovana, Spišská chytá Zajaca za chvost a snajper Krivošík
Na tenkom ľade: Nepotrestaný prostredník Slovana, Spišská chytá Zajaca za chvost a snajper Krivošík
Tipsport liga
VIDEO Weiss po infarktovom závere a zázračnom obrate Slovana na plné ústa: Nie som hlúpy ani slepý
VIDEO Weiss po infarktovom závere a zázračnom obrate Slovana na plné ústa: Nie som hlúpy ani slepý
Niké liga

Auto-moto

Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Doprava
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Novinky

Kariéra a motivácia

SZČO, pozor: Toto sú všetky zmeny, ktoré vás od januára 2026 čakajú v sociálnom poistení!
SZČO, pozor: Toto sú všetky zmeny, ktoré vás od januára 2026 čakajú v sociálnom poistení!
Aktuality
Spoluzakladateľ Facebooku a Asany šokuje: Toto je dôvod, prečo po 13 rokoch skončil ako CEO!
Spoluzakladateľ Facebooku a Asany šokuje: Toto je dôvod, prečo po 13 rokoch skončil ako CEO!
Motivácia a inšpirácia
15 kariérnych míľnikov, ktoré sú dôležitejšie než myslíte: Neprehliadajte ich!
15 kariérnych míľnikov, ktoré sú dôležitejšie než myslíte: Neprehliadajte ich!
Motivácia a inšpirácia
Brigády v redakcii: Skvelá príležitosť pre študentov a začínajúcich novinárov
Brigády v redakcii: Skvelá príležitosť pre študentov a začínajúcich novinárov
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Výborné linecké koláče s kávovou príchuťou a maslovým krémom, na ktorý vám stačia len 4 suroviny.
Výborné linecké koláče s kávovou príchuťou a maslovým krémom, na ktorý vám stačia len 4 suroviny.
Myslíte si, že ľadové gaštany patria len do obalu? Týchto 11 dezertov vás presvedčí o opaku.
Myslíte si, že ľadové gaštany patria len do obalu? Týchto 11 dezertov vás presvedčí o opaku.
Čo upiecť na Dušičky? Tradičné koláče, ktoré chutia domovom
Čo upiecť na Dušičky? Tradičné koláče, ktoré chutia domovom
Výber receptov
Recept na halloweenske pavúky len z 3 surovín
Recept na halloweenske pavúky len z 3 surovín
Dezerty

Technológie

Xiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónu
Xiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónu
Xiaomi
Samsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciu
Samsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciu
Samsung
OpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené fakty
OpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené fakty
Bezpečnosť
Tieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmus
Tieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmus
Aplikácie a hry

Bývanie

Považujeme ich za burinu, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré sa oplatí zbierať na jeseň
Považujeme ich za burinu, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré sa oplatí zbierať na jeseň
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí

Pre kutilov

Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Strecha
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Vykurovanie
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zelenina a ovocie
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Nábytok

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

V jeden večer to medzi mnou a šéfom začalo iskriť: Bol ženatý, ale za svoju manželku sa od istého momentu kvôli tomuto hanbil
Partnerské vzťahy
V jeden večer to medzi mnou a šéfom začalo iskriť: Bol ženatý, ale za svoju manželku sa od istého momentu kvôli tomuto hanbil
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Domáce
Známy obchod sťahuje z predaja nebezpečný výrobok na FOTO! Obsahuje TOXICKÚ a rakovinotvornú látku
V Tatrách zahynul známy
Domáce
V Tatrách zahynul známy maďarský novinár, priateľka ho držala do posledného momentu! Zdrvení sú aj kolegovia
Južným Slovenskom otriasla záhadná
Domáce
Južným Slovenskom otriasla záhadná smrť staršieho muža (†63): Expert nevylúčil vraždu!
Lov vlka funkcionárom vyvolal
Domáce
Lov vlka funkcionárom vyvolal rozruch: Poľovnícka komora tvrdí, že aktivisti zavádzajú!

Ďalšie zo Zoznamu