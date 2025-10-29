Streda29. október 2025, meniny má Klára, Kiara, zajtra Šimon, Simon, Simona

AKTUÁLNA PREDPOVEĎ Aké počasie bude na Dušičky? Slovensko zasiahne veľký zvrat a teplotný šok

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Počasie na Slovensku sa začína výrazne meniť a prvé zmeny pocítime už v priebehu stredy. Po sérii chladných a upršaných dní sa situácia upokojí a teploty pôjdu prudko nahor. Počas víkendových sviatko

Primátor Bratislavy Matúš Vallo otvoril parkovací dom na Dlhých dieloch v bratislavskej Karlovej Vsi
Správy
Oleksander (38) z Ukrajiny vyčíňal v obchode
Správy
Dcéra Nepelu si otca veľmi neužila: Ako si Natasha spomína na detstvo so slávnym otcom!
Prominenti

Domáce správy

Aktualizujeme ŠOK neďaleko Trnavy: Miestni
ŠOK neďaleko Trnavy: Miestni hlásia streľbu a polícia je v pohotovosti, zranený je len 20-ročný mladík!
Domáce
PREHĽAD Cestujte so ZSSK aj
S kúpou lístkov netreba váhať! Ich počet sa kvôli sviatku rýchlo míňa, ZSSK zverejnila obsadenosť
Domáce
Ilustračné foto
Vláda vymenovala novú štátnu tajomníčku cestovného ruchu: Bude ňou TÁTO dáma
Domáce
AKTUÁLNA PREDPOVEĎ Aké počasie bude na Dušičky? Slovensko zasiahne veľký zvrat a teplotný šok
Banská Bystrica

Zahraničné

Plukovník Valentyn Manko
Škandál na Ukrajine: FOTO Vojak zverejnil na TikToku prísne tajné mapy! Chcel pritom ukázať len svojho psa
Zahraničné
Rusko úspešne otestovalo nové
Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, oznámil Putin
Zahraničné
Orbán odkázal dôchodcom, že
Orbán odkázal dôchodcom, že kým bude vládnuť on, nemusia sa báť
Zahraničné
FOTO Tragická letecká nehoda v
Tragická letecká nehoda v Keni: Obeťou je aj maďarský športový manažér
Zahraničné

Prominenti

Hrob Karola Duchoňa (†35):
Hrob Karola Duchoňa (†35): Veľké ZMENY tesne pred Dušičkami!
Domáci prominenti
Little Mix
Ničivý HURIKÁN Melissa zasiahol aj Jamajku: STRACH slávnej speváčky... Má tam svoju rodinu!
Zahraniční prominenti
DRSNÝ koniec: Známeho herca
DRSNÝ koniec: Známeho herca VYKOPLI zo seriálu po 6 rokoch... Skončil BEZ práce!
Domáci prominenti
Odvážne FOTO hviezdy populárneho
Odvážne FOTO hviezdy populárneho seriálu: 40-ku oslávila ÚPLNE NAHÁ!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Revolúcia v cestovaní: Čoraz
Revolúcia v cestovaní: Čoraz viac ľudí lieta úplne bez batožiny
dromedar.sk
FOTO Pobrežie sa zmenilo na
Desivá scenéria na obľúbenej pláži šokovala obyvateľov: Tisíce mŕtvych rýb pokryli pobrežie! Čo ich zabilo?
Zaujímavosti
FOTO Vedci posúvajú hranice: Muž
Vedci posúvajú hranice: Muž s prasacou obličkou prežil dlhšie než ktokoľvek predtým! Teraz nastal ZVRAT
Zaujímavosti
Objav, ktorý mení dejiny:
Objav, ktorý mení dejiny: Archeológovia potvrdili pravdivosť Biblie! Ktorá časť je naozaj skutočná?
Zaujímavosti

Dobré správy

Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce

Ekonomika

Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)
Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)
Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!
Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!
Nobelova cena za kreatívnu deštrukciu prináša pozitívny odkaz pre Slovensko (blog)
Nobelova cena za kreatívnu deštrukciu prináša pozitívny odkaz pre Slovensko (blog)

Šport

Spartak Trnava nesúhlasí s trestom Disciplinárky SFZ pre svojho spíkera: Na to nemajú právo!
Spartak Trnava nesúhlasí s trestom Disciplinárky SFZ pre svojho spíkera: Na to nemajú právo!
Niké liga
FOTO Slovenskú reprezentáciu povedie víťaz Ligy majstrov a vicemajster Európy: Teším sa na túto výzvu
FOTO Slovenskú reprezentáciu povedie víťaz Ligy majstrov a vicemajster Európy: Teším sa na túto výzvu
Malý futbal
VIDEO Gáborík sa vrátil do Minnesoty: Objavil sa na ľade aj v šatni! Búrlivé privítanie fanúšikov
VIDEO Gáborík sa vrátil do Minnesoty: Objavil sa na ľade aj v šatni! Búrlivé privítanie fanúšikov
NHL
Ste si istí, že Pogačar pôjde na Tour? Zdroje z pelotónu naznačujú šokujúcu absenciu najväčšej hviezdy
Ste si istí, že Pogačar pôjde na Tour? Zdroje z pelotónu naznačujú šokujúcu absenciu najväčšej hviezdy
Tour de France

Auto-moto

Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Doprava
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Novinky
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Brigády v redakcii: Skvelá príležitosť pre študentov a začínajúcich novinárov
Brigády v redakcii: Skvelá príležitosť pre študentov a začínajúcich novinárov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete vyťažiť zo svojich zamestnancov maximum? Začnite sa riadiť pravidlom 10-80-10!
Chcete vyťažiť zo svojich zamestnancov maximum? Začnite sa riadiť pravidlom 10-80-10!
Pre zamestnávateľov
Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Motivácia a inšpirácia
Akčné ženy: Rovnosť začína doma, pokračuje v práci a končí tam, kde sa o nej prestane hovoriť
Akčné ženy: Rovnosť začína doma, pokračuje v práci a končí tam, kde sa o nej prestane hovoriť
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Ako upiecť hus? Vyčarujte mäso, ktoré sa rozpadá pod vidličkou
Ako upiecť hus? Vyčarujte mäso, ktoré sa rozpadá pod vidličkou
Rady a tipy
Hubová omáčka ako z reštaurácie: Toto je recept, ktorý si zapíšete
Hubová omáčka ako z reštaurácie: Toto je recept, ktorý si zapíšete
Výber receptov

Technológie

POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bezpečnosť
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
Správy
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
Android
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
Bezpečnosť

Bývanie

Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie

Pre kutilov

Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Vykurovanie
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zelenina a ovocie
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Nábytok
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Recepty

Stream naživo

Erotická energia znamení: Takto prejavujete vášeň aj keď o tom nehovoríte
Partnerské vzťahy
ŠOK neďaleko Trnavy: Miestni
Domáce
ŠOK neďaleko Trnavy: Miestni hlásia streľbu a polícia je v pohotovosti, zranený je len 20-ročný mladík!
Plukovník Valentyn Manko
Zahraničné
Škandál na Ukrajine: FOTO Vojak zverejnil na TikToku prísne tajné mapy! Chcel pritom ukázať len svojho psa
Cestujte so ZSSK aj
Domáce
S kúpou lístkov netreba váhať! Ich počet sa kvôli sviatku rýchlo míňa, ZSSK zverejnila obsadenosť
Lukášovo (†23) telo našli
Domáce
Lukášovo (†23) telo našli ležať pri ceste: Vodič (38) ho nechal po nehode napospas osudu a ušiel! Zdrvujúce slová rodičov

Ďalšie zo Zoznamu