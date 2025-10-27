Recept na halloweenske čokoládové donuty pre mini maškrtníkov

Ako potešiť deti na Haloween? Upečte im hravé halloweenske čokoládové donuty, ktoré zmiznú zo stola behom pár minút. Mäkkučké donuty s bohatou čokoládovou polevou sa stanú nielen chutným sladkým dezertom, ale aj strašidelnou halloweenskou dekoráciou. Donuty v tomto prevedení sa hodí výlučne na halloweenske oslavy, detské párty alebo tematické podujatia na konci októbra. Skvelé na nich je to, že si ich môžete ozdobiť podľa vlastnej fantázie - či už použijete čokoládovú polevu alebo inú polevu podľa vašej chuti.
