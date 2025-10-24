Varovanie veľkého reťazca: TENTO produkt nekonzumujte, je kontaminovaný. Zdravie ľudí v ohrození

Sieť drogérii dm sťahuje z predaja výživový doplnok vo forme šťavy s obsahom vitamínu C. Dôvodom je mikrobiálna kontaminácia, ku ktorej došlo pri výrobe. Zákazníkov žiadajú, aby ho nekonzumovali.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Desivé varovanie generála: Rusko sa chystá na dlhodobý konflikt! Môže zmeniť povojnové usporiadanie Európy
Najnovší PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom! Hlas na treťom mieste, prešli by aj Demokrati
Prekvapenie po vylúčení Smeru z PES: Fico rokuje s Orbánom! Poradca maďarského premiéra prezradil DETAILY