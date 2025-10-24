Aké mobily používajú Slováci? Toto je TOP 10 najpredávanejších za posledný mesiac!

Aké mobily používajú ľudia na Slovenku? Mobilní operátori odhalili rebríček TOP 10 najpredávanejších zariadení za september 2025.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Najnovší PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom! Hlas na treťom mieste, prešli by aj Demokrati
Prekvapenie po vylúčení Smeru z PES: Fico rokuje s Orbánom! Poradca maďarského premiéra prezradil DETAILY
Nečakaný ÚTOK žralokov, plavec zmizol za pár sekúnd: ŠOKUJÚCE odhalenie vedcov prichádza po mesiacoch!