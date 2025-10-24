Natankujte, kým sa dá: Ceny benzínu sú najnižšie od leta, čoskoro môže byť všetko inak!

Ceny benzínu a nafty na Slovensku klesajú už piaty týždeň, no rast cien ropy naznačuje blížiaci sa obrat. Tankujte, kým je lacno!
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Matovičovci sa chvália videom Cigánikovej s Rašim: Tajné dohadovačky? Poslankyňa SaS odhalila, ako to bolo!
Fraška pokračuje! Kontroverzný zákon o hazarde prešiel: SNS sa háda s opozíciou, koho je to vina
Hrôzostrašný prípad! Osemročný chlapec znásilnil deväťročného, spolužiak to nakrúcal a video rozposlal po škole