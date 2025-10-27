Chcete dlho zdravý mozog? Zadovážte si domov TOTO

Psy a mačky neprinášajú seniorom len radosť a spoločnosť, ale aj významnú podporu pre zdravie mozgu. Štúdie ukazujú, že ľudia nad 50 rokov, ktorí žijú so psom alebo mačkou, si dlhšie udržujú bystrú myseľ, lepšiu pamäť a slovnú pohotovosť.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Vodičov čakajú veľké zmeny: Európska únia zavádza nové skúšky, digitálny vodičák aj prísnejšie tresty!
MIMORIADNY ONLINE Útoky prerušili prevádzky letísk v Moskve: Zrušenie schôdzky medzi Putinom a Trumpom nie je správne
Obrovská rana pre Ukrajinu: Rusko útočí na TIETO jej slabé miesta! Kyjev tají rozsah pohromy