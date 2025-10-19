Tomáš Tatar s manželkou nafotili dokonalé tehotenské fotky: Aha, ako im to pristane!

Ak máte pocit, že všade okolo seba vidíte tehotné ženy alebo čerstvých rodičov, nie ste ďaleko od pravdy. Baby boom zasiahol slovenský šoubiznis naplno a už čoskoro sa svojho vytúženého bábätka dočká aj hokejista Tomáš Tatar so svojou manželkou Veronikou. Fanúšikov potešili dokonalými tehotenskými fotkami s bruškom.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Šéf SIS Gašpar o tom, za akých okolností odstúpi: Vyjadril sa aj ku kontroverzným tetovaniam a protestom
MIMORIADNY ONLINE Explózie na Ukrajine a prekvapivý plán z Kremľa! Putin ponúka dohodu, ktorá pobúrila Európu