POISŤOVŇA má vážne PROBLÉMY: Od dnes už neuzatvára zmluvy! Ako to zasiahne ľudí a je to jej koniec? Vieme viac

Životná poisťovňa Youplus od pondelka 13. októbra pozastavuje uzatváranie nových zmlúv na Slovensku, v Česku, Nemecku aj Nórsku. Firma krok vysvetľuje potrebou znížiť riziko a stabilizovať kapitál.
