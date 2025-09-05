Hrozivé čísla: Veľká časť Slovákov si nemôže dopriať poriadne jedlo, sme na tom najhoršie v EÚ!

Aj keď sa v minulom roku situácia v prístupe k základným potravinám v Európskej únii mierne zlepšila, problém nedostatočnej dostupnosti plnohodnotnej stravy pre milióny obyvateľov pretrváva.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Slová o apokalypse z Moskvy: Chcú vyhladiť Európu! Hovoria o Trumpovej smrti a jeho ceste do neba!
Vyšli s farbou von: Vláda zvažuje rušenie voľna počas ďalších sviatkov! Špekuluje sa aj o Veľkonočnom pondelku
AKTUÁLNE Fico sa po návrate z Číny stretol so Zelenským: Hlavnou témou je energetická infraštruktúra