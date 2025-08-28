RECEPT na dnes: Talianska paradajková omáčka – hotová skôr, než stihnete uvariť cestoviny

Autentická, talianska paradajková omáčka je super rýchla a super chutná. Jemná a lahodná chuť omáčky vznikne iba z jednoduchých a kvalitných surovín a je pripravená skôr, než stihnete uvariť cestoviny.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Letecké nešťastie so stovkami mŕtvych: Expert prišiel s novou teóriou! Haváriu Air India spôsobila toaleta
PREKVAPIVÉ slová od známeho propagandistu: Solovjov KRITIZUJE už aj ruské velenie! TOTO považuje za veľkú chybu