ŽALOSTNÝ POHĽAD na slávnu herečku: Kedysi ohurovala krásou, dnes... Och!

NEW YORK - Jej šarm je už minulosťou! Kathleen Turner (71) patrila v 80. rokoch medzi tie najkrajšie a najzmyselnejšie herečky. Žiaľ, vážne zdravotné ťažkosti a problémy s alkoholom sa na jej zovňajšku spolu s pribúdajúcimi rokmi podpísali. Dnes by ste ju asi nespoznali!
