Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!

Slovensko bolo takmer týždeň bez dodávok ruskej ropy. Tá k nám neprúdila po minulotýždňovom poškodení prečerpávacej stanice ropovodu Družba na rusko-bieloruskej hranici.
