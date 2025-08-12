Blahoželáme! Cristiano Ronaldo a jeho nádherná priateľka oznámili fantastickú správu

RIJÁD - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa po deväťročnom vzťahu zasnúbil s Georginou Rodriguezovou. Tridsaťjedenročná modelka argentínskeho pôvodu to oznámila v utorok na sociálnej sieti ...
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Dramatická milenecká scéna v Nitre, okoloidúci sledovali výjav ako z filmu! FOTO Žena vzala veci do vlastných rúk
Huliak s BIZARNÝM plánom: Napumpovať rozpočet chce štátnymi kasínami, opozícia ho OKAMŽITE zotrela!