Prázdniny sa prehupli do druhej polovice, no to neznamená, že musíte začať stresovať z návratu do škôlky, školy či do pracovnej rutiny. August prináša ešte veľa príležitostí na oddych, zážitky a spoločný čas s deťmi aj partnerom. Prečítajte si, ako sa bude dariť vášmu znameniu v rodine, vo vzťahoch alebo pri starostlivosti o seba.