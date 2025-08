Kendrick Lamar a SZA priniesli Compton do Paríža

Kendrick Lamar na Grand National Tour

Nahrávke GNX od Kendricka Lamara predchádzal beef s Drakeom. Zlé jazyky tvrdia, že keby nebolo súboja medzi týmito rapovými titanmi, jeho šiesty štúdiový album by bol flop, čo sa zhodou okolností tvrdilo aj o Mr. Morale & the Big Steppers. Kendrickovo "It's just big me" však minulý rok otriaslo celou hip-hopovou kultúrou a časom mu pohodlne zaistilo nielen "výhru" nad Drakeom, ale aj rekordné streamy, miesto headlinera tohtoročného Superbowlu a v súčasnosti vypredané arény po celom svete.