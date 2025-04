Gitarová klinika so svetovou hviezdou: Lee Malia z Bring Me The Horizon sa zastavil v Bratislave!

Lee Malia z Bring Me The Horizon v predajni Muziker v Bratislave, 13.4.2025

Keď mi kolega a fotograf Braňo Vartovník preposlal link na gitarovú kliniku v bratislavskom Muzikeri, na ktorej mal vystúpiť Lee Malia z Bring Me The Horizon, nemohol som tomu uveriť. Samozrejme, hneď som sa zaregistroval a keď mi prišlo písomné potvrdenie, že so mnou rátajú, začalo to naberať reálne kontúry. A naozaj, v nedeľu 13. apríla sa v Muzikeri ukázal Lee Malia aj so svojím novým signature modelom od Jackson Guitars s typovým označením LM-87.