Röyksopp, 2024

Nasaďte si slúchadlá a vydajte sa do sveta zvukov a zvedavých myšlienok, kam pozýva nórska dvojica Röyksopp prekvapivým vydaním albumu Nebulous Nights (An Ambient Excursion Into Profound Mysteries). Nahrávka je ambientnou reinterpretáciou albumu Profund Mysteries z roku 2022. Všetkých 30 piesní nahrali naživo.