Tragická udalosť otriasla turistickou komunitou v Peru, keď 32-ročná Gabriela Daiana Basallo z Argentíny prišla o život po zásahu bleskom počas túry v Červenej doline. Incident sa odohral v utorok 12. novembra popoludní v regióne Cusco, známom svojimi jedinečnými oranžovými a červenými horami.