David a Romany Gilmour, 2024

Legendárny gitarista z kapely Pink Floyd vydá 6. septembra sólový album Luck And Strange. Bude jeho prvou sólovou nahrávkou po dlhých deviatich rokoch. Po pilotnom singli The Piper's Call zdieľa aj pieseň, ktorú nahral so svojou dcérou Romany.