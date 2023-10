Váhy sa vo zverokruhu vyskytujú od 23. septembra do 23. októbra. Ide o vzdušné znamenie, ktorému vládne Venuša. To má vplyv na charakteristiku osôb narodených v tomto období. Malo by ísť o harmonické a ohľaduplné bytosti, ktoré sú však náchylné na mentálne ochorenia.