Galéria fotiek (1) Vratko Rohoň s Volgou 21, nakrúcanie klipu Leto!, 2023

"A je to všetko preto lebo, a je to, lebo je tu leto," spieva skupina Inekafe v refréne ľahkej letnej novinky. Keďže je líder kapely Vratko Rohoň nadšencom starých áut, do klipu "obsadil" raritný kúsok zo svojej zbierky – Volgu 21.