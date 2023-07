Búrkové mračná nepovedali posledné slovo: Hrozia prívalové povodne, najintenzívnejšie zrážky budú v týchto miestach

BRATISLAVA - Víchrica POLY, ktorá sužovala Európu, v stredu narobila poriadne škody. V Holandsku namerali rýchlosť vetra až 146 km/h. Silný vietor vytrhával stromy aj s koreňmi, tie potom padali na autá alebo budovy. Meteorológovia varujú, že zatiaľ čo naše územie bolo zasiahnuté iba čiastočne, a to najmä na severe, tentokrát by sa búrky mali presunúť ďalej.

Víchrica POLY bola podľa meraní najsilnejšou víchricou, ktorá sa vyskytla počas leta. V Holandsku dokonca hovoria o storočnej búrke. Žiaľ, silné poryvy vetra nielen v Holandsku ale aj v Nemecku si vyžiadali tri obete. Tlaková níž, ktorá spôsobila víchricu, síce zoslabla, no počasie na našom území bude naďalej ovplyvňovať studený front, ktorý môže priniesť aj prívalový dážď. Včera zaznamenali búrky najmä na severe Slovenska, dnes sa presunú a môžu byť nebezpečnejšie.

Väčšina búrok bola včera zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, na našom území udrelo okolo 4100 bleskov, informuje imeteo.sk. Dnešné búrky by však mali mať iný charakter, mohli by napáchať viac škody, a to najmä z dôvodu, že ich posun bude veľmi pomalý až stacionárny. Presunú sa zo západného a stredného Slovenska na pomedzie stredného a východného Slovenska. Najintenzívnejšie zrážky očakávajú meteorológovia počas popoludnia. Na niektorých miestach by mohli vzniknúť prívalové povodne, v nižších polohách budú padať krúpy.