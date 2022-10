Galéria fotiek (1) Jana Kirschner a Milan Ondrík, videoklip Lovestory, 2022

Ona je úspešná speváčka žijúca v Anglicku. On úspešný herec v Slovenskom národnom divadle. Nikdy predtým sa osobne nestretli, ale napriek tomu si navzájom vždy fandili. On sa do nej platonicky zamiloval a ona sa počas nakrúcania videoklipu nechala viesť jeho nespútanou energiou.