Frontman kultovej kapely Depeche Mode Dave Gahan má dnes 60 rokov

Hity britskej skupiny Depeche Mode ako Personal Jesus, Policy of Truth, Everything Counts, Just Can't Get Enough, People Are People či Enjoy the Silence hrávajú rozhlasové stanice na celom svete. Skupina formuje svojou hudbou, ale aj štýlom obliekania charakteristickým čiernou farbou už tretiu generáciu fanúšikov. Frontman skupiny a autor jej názvu Dave Gahan oslavuje v pondelok 9. mája 60. narodeniny.