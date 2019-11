Kňažko k 30. výročiu Nežnej revolúcie: Spoločnosť sa s komunistami nevyrovnala dostatočne

Je podľa neho hanba, že 30 rokov po revolúcii môže za ústavného sudcu kandidovať človek, ktorý je hrdý na to, že bol komunista. „Je hanba, že sa taká kreatúra môže vyskytnúť na takom vysokom poste v justícii. Je to choré,“ povedal Kňažko. Bývalí komunisti podľa neho nemajú vstupovať do sfér, kde je dôležitá morálka, spravodlivosť, zákonnosť. „Pretože to hrubým spôsobom zločinecký komunistický režim porušoval. A keď nejaký sudca povie, že sa k tomu hlási, je to absolútne neprijateľné,“ vyhlásil Kňažko, ktorý si myslí, že možno boli ku komunistickým pohlavárom príliš nežní.

„Mali sa zodpovedať pred súdom. Mohli byť omilostení potom, ale tento akt mal prebehnúť, aby bola jasná deliaca čiara. Pretože mnohí si doteraz myslia, že mali pravdu a verejne to hlásia vo verejnom živote,“ uviedol. Za chybu považuje aj to, že vedenie Verejnosti proti násiliu (VPN) do prvých slobodných volieb nominovalo za volebných lídrov tých, proti ktorým stáli ľudia na uliciach.

„To je neodpustiteľné. Vyraďovali z kandidátky spolupracovníkov s ŠtB, ale z tých, ktorí ŠtB vytvorili a organizovali, sa stali volební lídri. Zodpovední za túto absurdnú situáciu by dnes mali byť aspoň ticho. Bolo to katastrofálne zlyhanie,“ konštatoval Kňažko.

V rozhovore v rámci cyklu Osobnosti Nežnej revolúcie v televízii Tablet.TV Kňažko zhodnotil, čo mu November dal a čo vzal. „Tribúna a námestia priniesli slobodné voľby,“ podotkol s tým, že veľa vecí sa nesplnilo, ale treba byť podľa neho realistickými. „Sme na ceste k tomu. Som slobodný človek a to si treba vážiť. Kto neslobodu nezažil, nepochopí to,“ povedal.