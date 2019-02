Pomsta chutí najlepšie ľadovo vychladená

Pôvodný film Boj snežného pluhu s mafiou nórskeho režiséra Hansa Pettera Molanda (prezývaného nórsky Ridley Scott), v ktorom v roku 2014 zahviezdil Stellan Skarsgard, mnohí prirovnávali k Fargu bratov Coenovcov či prvým filmom Quentina Tarantina – najmä vďaka vtipným dialógom. Preto bol americký remake len otázkou času a producenti si ako režiséra vybrali opäť talentovaného Nóra.

Zdroj: Forum film

Nový scenár pod názvom MRAZIVÁ POMSTA sa až na zopár nevyhnutných úprav drží pôvodnej línie čiernej komédie, ktorá nešetrí ani jednu z postáv a uťahuje si zo všetkých – bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádzajú, a aký je ich pôvod. Presne ako jedna z jej hlavných postáv - drogový kráľ, ktorý sa díva zvrchu na všetkých, a je mu jedno, či je niekto čierny, gay alebo domorodec. A pri hlavnej postave si divák tiež nemôže byť na čistom - Nels najskôr dostane cenu Občan roka a vzápätí je z neho kriminálnik ťažkého kalibru. Pomsta z neho urobila iného človeka – a to sa môže stať každému z nás. Bez ohľadu na to, akým dobrým človekom bol predtým.

Zdroj: Forum film

Liam Neeson hráva tvrdých a neúprosných chlapíkov pomerne často. Nie je veľa hercov, ktorí majú na svojom konte nominácie na Oscara (Schindlerov zoznam) a zároveň akčné sci-fi a fantasy trháky (Star Wars, Batman) či úspešné animované filmy (Lego). S úctyhodným počtom 126 filmových titulov, vstúpil dnes 66-ročný herec do sveta akcie iba pred desiatimi rokmi, kedy zažiaril v hlavnej úlohe dnes už kultovej snímky 96 hodín.

Zdroj: Forum film

Nakrúcanie svojho najnovšieho akčného thrilleru si charizmatický herec, ktorý kedysi dávno robil vodiča kamiónu pre Guiness, užíval v plnej miere. “Musel som riadiť 3 rôzne typy snežných pluhov,” spomína s úsmevom. “Mali sme tam perfektného chlapíka, ktoý ma to učil. Bože, to sú neskutočné stroje! Sú schopné odhadzovať sneh až do vzdialenosti 50 metrov. Keď sedíte v kabíne, uvedomujete si silu tej mašiny, ktorá pradie pod vami. A sú nádherné. Odvtedy mám úplný rešpekt voči chlapom, ktorí odpratávajú v zime cesty. Vyzerá to nádherne, ale je za tým kus tvrdej roboty.”

Thriller a čierna komédia v jednom vstúpila do kín už 21. februára. MRAZIVÁ POMSTA sa chce rovnako ako jej hlavná postava pomstiť každému. A z každého si spraviť srandu. Neušetrí nikoho, nijaké väčšiny či znevýhodnené menšiny. Ale má to svoj účel – upozorniť divákov, že nikto neujde svojmu osudu a musí sa potýkať s každennou realitou bez toho, aby tušil, čo mu ďalší deň prinesie.

- Reklamná správa -