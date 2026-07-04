Nový projekt vzdáva poctu Jarovi Filipovi. Vznikol Youtube kanál otvorený pre všetkých tvorcov

22. júna pred 77 rokmi sa narodil nezameniteľný Jaro Filip – "človek hromadného výskytu", ktorý vošiel do dejín, do dverí a cez okno aj do našich sŕdc. Pri tejto príležitosti vznikol projekt Pocta Jarovi, ktorého cieľom je uchovávať a ďalej rozvíjať jeho umelecký odkaz.
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