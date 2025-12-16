Večer plný emócií vo vypredanom NTC: Marika Gombitová premenila Bratislavu na chrám svojich piesní

Marika Gombitová v NTC, 9.12.2025
V beznádejne vypredanej bratislavskej Peugeot Aréne (NTC) sa v utorok 9. decembra uskutočnil netrpezlivo očakávaný Vianočný koncert Mariky Gombitovej, ktorý bol jej jediným tohtoročným vystúpením na Slovensku a v Česku. Legendárna speváčka predviedla, že ani s blížiacou sa sedemdesiatkou nestráca nič zo svojho charizmatického prejavu a speváckeho majstrovstva. Opakovane si vyslúžila búrlivé ovácie tisícok dojatých divákov a potvrdila, že je kráľovnou domácej populárnej hudby.