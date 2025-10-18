Miro Jaroš oživil hit MC Erika a Barbary. Novinka Neprestaň znie aj s hlasom Barbary vďaka AI

Miro Jaroš a MC Erik, 2025
Hviezda detských diskoték Miro Jaroš v spolupráci s MC Erikom vydali novú skladbu Neprestaň, inšpirovanú megahitom U Can't Stop (1995). Vďaka umelej inteligencii Jaroš fanúšikom priniesol späť aj hlas obľúbenej Barbary Haščákovej. "Pesnička Neprestaň je moja pocta piesni U Can't Stop, ktorá ma pred 30 rokmi vďaka Erikovi a Barbare naučila snívať vo veľkom. Verím, že táto rodinná verzia poteší aj dnešnú generáciu a pripomenie nám, aké krásne časy sme vtedy prežívali," približuje spevák.