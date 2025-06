Macy Gray v Bratislave, 14.6.2025

Už po tretíkrát zavítala do Bratislavy americká speváčka a držiteľka ocenenia Grammy Macy Gray. Od vydania jej platinového debutového albumu On How Life Is (1999) uplynulo viac než štvrťstoročie, a presne to je aj dôvod jej aktuálneho výročného turné On How Life Is 25th Anniversary Tour.